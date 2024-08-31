"Россияне продолжают уничтожать наше будущее": российский удар КАБами унес жизнь молодой художницы из Харькова

Девушка погибла во время российского авиаудара КАБами по Харькову

Во время авиаударов российских оккупантов по Харькову 30 августа среди прочих погибла молодая харьковская художница Вероника Кожушко. Ей было всего 18 лет.

Об этом сообщил украинский писатель Сергей Жадан. Он отметил, что буквально за час до гибели молодая художница послала ему свой новый рисунок.

"Сегодня во время обстрела в Харькове погибла Ника Кожушко — очень юная, искренняя и одаренная. За час до смерти прислала свой новый рисунок. То есть свой последний рисунок. Россияне продолжают уничтожать наше будущее. Этому нет объяснения. И прощения тоже нет", – написал он.

"Этот рисунок Вероника Кожушко подарила мне несколько недель назад в Театре на Подоле в Киеве. Мы до этого не были знакомы, но сейчас у меня есть ее рисунок. Сегодня во время обстрелов Харькова Вероника погибла. Ей было 18", — написала известная поэтесса Татьяна. Власова.

Напомним, российские оккупанты вечером 30 августа ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. В результате атаки оккупантов погибли по меньшей мере шесть человек, ранения получили почти 80 человек. Разрушены несколько частных домов и многоэтажка.

Позже в сети показали момент удара россиян по многоэтажке в Харькове. Прилет зафиксировала одна из камер уличного наблюдения, установленная на здании. После прямого попадания в дом вражеской ракеты в квартирах разбились стекла, вылетели москитные сетки и элементы фасада. На верхних этажах начался пожар. В момент удара на улице у дома находились люди.