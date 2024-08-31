Многоэтажка до сих пор дымит: эксклюзивные фото и видео с места удара российским КАБом по Харькову

Количество пострадавших возросло почти до ста людей

Вечером в пятницу, 30 августа, россияне атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Под ударом были пять локаций, среди них парк, гражданские объекты, открытая территория в центре города и 12-этажный дом в Индустриальном районе на улице Библика.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов утром 31 августа работает на месте удара по 12-этажке. Дом до сих пор дымит после удара российского КАБа. На кадрах можно увидеть, что верхние этажи дома разрушены, те что ниже — повреждены. В этом и соседних домах вылетели окна.

Напомним, вечером в пятницу количество погибших от российских ударов по Харькову увеличилось до 7 человек. Утром в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по уточненной информации, пострадали 97 человек, из них — 22 несовершеннолетние.

Как сообщал "Телеграф", во время авиаударов российских оккупантов по Харькову 30 августа среди прочих погибла молодая харьковская художница Вероника Кожушко. Ей было всего 18 лет. Буквально за час до гибели девушка послала свой новый рисунок украинскому писателю Сергею Жадану.