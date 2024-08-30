Совпадает с ударом по Харькову: военный эксперт оценил, правда ли Россия модернизировала КАБы

Сообщения российских военкоров следует рассматривать как "элементы активных операций"

В пятницу, 30 августа, в сети появилась информация, что российские военкоры заявили о модернизации управляемых авиационных бомб (КАБ). Якобы усовершенствованные бомбы будут иметь большую дальность и будут представлять угрозу не только для приграничных и прифронтовых областей.

Однако военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев в комментарии "Телеграфу" заявил, что официальной информации, которая бы говорила о модернизации КАБов, нет.

"В настоящее время дальность пуска КАБов от 40 до 60 километров. Другой информации, которая бы говорила о модернизированном характере управляемых авиационных бомб, соответственно улучшения тактико-технических характеристик в момент увеличения дальности поражения нет", — сказал он.

Снегирев добавил, что подобные сообщения российских военкоров следует рассматривать как "элементы активных операций".

"Основная цель этих активных операций — формирование общественных мнений. В нашем случае: панические настроения, недоверие к действиям Сил обороны и центральных органов власти. То есть ставится под сомнение возможность (работы — ред.) ПВО и Сил обороны, чтобы активно противодействовать РФ с использованием КАБов", — добавил эксперт.

По его словам, упор делается в первую очередь не на удары по позициям защитников, а на гражданские объекты. Он также добавил, что появление таких сообщений сходится с атакой по гражданской инфраструктуре Харькова, которая случилась 30 августа.

"Таким образом, создается основа для дальнейшего распространения этой информации. Основная цель — панические настроения, недоверие к действиям центрального правительства, соответственно попытка создать предпосылки для выезда гражданского населения из прифронтовых городов, а это дополнительная нагрузка на местные и центральные бюджеты и проблемы с логистикой. Ведь будут привлечены все логистические составляющие на эвакуационных процессах, а не перемещении снаряжения для нужд сил обороны Украины", — подытожил Дмитрий Снегирев.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне сбрасывают КАБы на собственный город и обвиняют в этом ВСУ.