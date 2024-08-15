Бей своих, чтобы чужие боялись: русские сбрасывают КАБы на собственный город (видео)

Пытаются обвинить украинцев

Россияне начали обстреливать курский Льгов, по пути к которому ВСУ пытаются занять поселок Коренево, и пробуют обвинить в этом украинцев. Так, пропагандисты сделали сюжет о якобы прилете ракеты HIMARS по городу, однако снова просчитались.

На видео журналист-пропагандист демонстрирует огромную воронку от прилета бомбы и подчеркивает, что это якобы последствия украинского удара ракетой HIMARS. При этом, судя по размерам воронки, почти с уверенностью можно утверждать, что по Льгову прилетел российский КАБ.

"Мы находимся в городе Льгов, на месте падения одной из сбитых ракет, вероятно, это был американский Хаймарс. Посмотрите, какого размера воронка. Судя по всему, это был контактный удар, ракете подбили двигатель. Воронки такой глубины можно увидеть не часто, даже ФАБ-500 оставляет не столь мощные разрушения", — говорит пропагандист.

Однако украинцам прекрасно известны размеры воронок, которые оставляют после себя российские полутонные ФАБы и КАБы. Очевидно, что на видео последствия прилета именно такой бомбы.

Для беспристрастности нашли в интернете сообщения российских СМИ об ударе ракетами HIMARS. Сравните воронку на фото, которое опубликовало издание "Комсомольская правда" с воронкой, которую можно увидеть на видео. Разница очевидна.

Вырва от ракеты HIMARS

Вырва во Льгове от КАБа

На фото ниже воронки от КАБа, которые россияне сбросили уже на территорию Украины. Если сравнить ее с той, что на видео — сходство очевидно.

Вырва от КАБа

Зачем россияне обстреливают собственный город тогда, когда сами утверждают, что во Льгове нет украинских сил — загадка. Возможно, руководствуются поговоркой: "Бей своих, чтобы чужие боялись".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Вооруженные силы Украины имеют стратегические успехи в Курской области. Так, Силы обороны заняли еще четыре села в Курской области. Речь об Ольговке, Малой Локне, Кругленьком и Черкасских Конопельках.