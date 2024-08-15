Бий своїх, щоб чужі боялися: росіяни скидають КАБи на власне місто (відео)

Намагаються звинуватити українців

Росіяни почали обстрілювати курський Льгов, на шляху до якого ЗСУ намагаються зайняти селище Коренево, і намагаються звинуватити у цьому українців. Так, пропагандисти зробили сюжет про нібито приліт ракети HIMARS по місту, проте знову прорахувалися.

На відео журналіст-пропагандист демонструє величезну вирву від прильоту бомби і підкреслює, що це нібито наслідки українського удару ракетою HIMARS. При цьому, судячи з розмірів вирви, майже з впевненістю можна стверджувати, що по Льгову прилетів російський КАБ.

"Ми знаходимося у місті Льгов, на місці падіння однієї зі збитих ракет, ймовірно це був американський Хаймарс. Подивіться, якого розміру вирва. Судячи з усього, це був контактний удар, ракеті підбили двигун. Вирви такої глибини можна побачити не часто, навіть ФАБ-500 залишає не такі потужні руйнування", — каже пропагандист.

Проте, українцям чудово відомі розміри вирв, які залишають після себе російські півтонні ФАБи та КАБи. Очевидно, що на відео наслідки прильоту саме такої бомби.

Для неупередженості, знайшли в інтернеті повідомлення російських ЗМІ про удар ракетами HIMARS. Порівняйте вирву на фото, яке опублікувало видання "Комсомольская правда" з вирвою, яку можна побачити на відео. Різниця очевидна.

Вирва від ракети HIMARS

Вирва у Льгові від КАБа

На фото нижче вирва від КАБа, який росіяни скинули вже на територію України. Якщо порівняти її з тією, що на відео — схожість очевидна.

Вирва від КАБа

Навіщо росіяни обстрілюють власне місто тоді, коли самі ж стверджують, що у Льгові немає українських сил — загадка. Можливо керуються приказкою: "Бий своїх, щоб чужі боялися".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Збройні сили України мають стратегічні успіхи у Курській області. Так, Сили оборони зайняли ще чотири села у Курській області. Мова про Ольгівку, Малу Локню, Кругленьке та Черкаські Конопельки.