Война — день 920: Украина в трауре по Харькову и с новым командующим Воздушными силами

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 31 августа 2024 года. Прошлые сутки ознаменовались в Украине продолжением скандала с разбившимся истребителем F-16, в результате которого президент Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами и на пост временно назначили генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко. Также потряс страну обстрел Харькова, в результате которого погибло 7 человек, а еще 77 пострадали. Но неспокойно было и в Белгороде, где тоже заявляют про взрывы, горящие дома и жертвы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 31 августа. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях воздушная тревога, — в воздушном пространстве ударные дроны, также есть угроза ракетного удара.

DeepState сообщает: Враг оккупировал Карловку, а также продвинулся в Галицыновке, Стельмаховке, возле Долиновки и Песчаного. Карта боевых действий на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий в Украине 31.08.2024

С ситуацией в Украине за 28 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 917: россияне приближаются к Покровску, пока ВСУ закрепляются в Курской области

О новостях и событиях 29 августа мы рассказывали здесь: Война — день 918: Украина потеряла F-16, но продвигается в Курской области

О том, что происходило 30 августа, читайте в трансляции: Война — день 919: скандал с F-16 в Украине и мощный удар по Харькову