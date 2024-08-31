Российские "Шахеды" падают, не долетая до цели: эксперты рассказали, почему это происходит

Неивзестно, какие цели преследует Россия масштабными атаками дронов по Украине

Украинская система ПВО сбила во время ночной атаки 31 августа 24 ударных БпЛА "Shahed-131/136", а еще 25 вражеских дронов были "локационно потеряны (упали самостоятельно)". Падение "Шахедов" может быть связано с несколькими причинами.

Об этом "Телеграфу" рассказали военные эксперты Дмитрий Снегирев и Олег Стариков. По словам первого, вражеские БПЛА глушит украинская система РЭБ.

"Это связано с противодействием сил радиоэлектронной борьбы. Работает украинская ПВО, которая глушит сигнал и приводит к тому, что "Шахеды" теряют возможность поражать заранее выбранные цели", — сказал эксперт Дмитрий Снегирев.

Кроме того, "Шахеды", которые сейчас атакуют Украину, производят не в Иране, а в России. То есть это не оригинальные БПЛА, а российская копия тактико-технические характеристики которой не соответствуют предыдущим моделям. Россия между качеством и количеством произведенных дронов выбрала последнее.

"Они пришли к количественному показателю. Увеличили производство за счет потери качества", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

В дронах иранского производства была установлена система противодействия РЭБ, поэтому украинская ПВО не всегда могли уловить или сбить "Шахед". Но это сложный момент в производстве, который, в первую очередь, связан с наличием комплектующих. А у России сейчас с этим есть проблемы.

"Учитывая, что Китай сейчас фактически перекрыл поставки товаров двойного назначения в Россию, то с производством БПЛА возникли проблемы. Поэтому, скорее всего, система противодействия РЭБ [у "Шахедов"] отсутствует или ее качество намного хуже, чем было до этого. Это и позволяет украинской стороне нейтрализовать определенное количество российских БПЛА", — резюмировал Дмитрий Снегирев.

Олег Стариков отчасти согласился с ним, добавив, что Украина могла получить от союзников более мощные системы РЭБ.

"Украине могли дать новые системы РЭБ не тактического уровня, а уже оперативного. Они могли пройти испытания и показать свою эффективность. Но наверняка мы знать этого не можем, эта информация секретная", — сказал военный эксперт.

Но это лишь одна из версий. По словам Олега Старикова, Россия может специально запускать большое количество дронов, но частью из них жертвовать так сказать "во благо высшей цели". Оккупанты пытаются прощупать систему ПВО, зафиксировать, где стоят системы РЭБ, чтобы в дальнейшем ударить туда.

"Если запускают дроны и проводят воздушную операцию, то какая у них цель? Первая цель — выявление системы ПВО, вторая — нанесение ударов по системе ПВО, военной или гражданской инфраструктуре. Третья цель — просто кошмарили население. Мы на самом деле не знаем их целей. Может засекли, где включилась ПВО, уничтожила их дроны и теперь ждем, что туда может прилететь ракета "Искандер" или другое высокоточное оружие", — сказал Олег Стариков.

Он считает, что говорить исключительно об ухудшении качества вооружения РФ — это самообман. Даже если какие-то дроны куда-то не долетели, то Россия будет брать количеством, а не качеством. Более того, с каждым разом противник будет применять все больше и больше БПЛА.

"Будут запускать не 20, а 40, 50 или 100 дронов. Из них 50 упадут, а 50 же долетят. Количество не уменьшится, а будет только увеличиваться", — резюмировал военный эксперт.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Украина применила новый дрон" Паляныцю". Россиянам будет очень трудно сбить его с вертолета.