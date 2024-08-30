"Атлас" продолжает гореть: впечатляющее видео пожара на пораженной дроном нефтебазе

Пожар расширился на другую сторону трассы

В России уже третьи сутки горит нефтебаза "Атлас" в Ростовской области в районе населенного пункта Каменск-Шахтинский. Огонь перекинулся на еще один резервуар.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он опубликовал свежее видео с места событий в своем Telegram.

"Каменское нефтехранилище Атлас Ростовская область. Пылает третьи сутки. Никто не будет тушить. По меньшей мере +1 горящий резервуар. Пожар расширился на другую сторону трассы. Ветер.", — написал он.

Он также добавил, что нефтебаза в Пролетарске в Ростовской области загорелась с новой силой. "Два очага на карте пожаров, которых вчера еще не было. Ветер и здесь помогает,", — написал он.

Напомним, что нефтебаза ФГКУ "Атлас" в Ростовской области была поражена врезультате совместной работы Главного управления разведки (ГУР) и ССО. Ее атаковали с помощью ударных БПЛА украинского производства.

Вторая нефтебаза в Пролетарске подверглась повторной атаке еще неделю назад, 23 августа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Омский нефтеперерабатывающий завод в России фактически остановил работу после прогремевшего там днем 26 августа взрыва. Инцидент вывел из строя около половины мощностей крупнейшего российского НПЗ.