"Атлас" продовжує горіти: вражаюче відео пожежі на ураженій дроном нафтобазі

Пожежа розширилася на інший бік траси

У Росії вже третю добу горить нафтобаза "Атлас" у Ростовській області в районі населеного пункту Каменськ-Шахтинський. Вогонь перекинувся ще на один резервуар.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він опублікував свіже відео з місця подій у своєму Telegram.

"Кам’янськуе нафтосховище Атлас Ростовська область. Палає третю добу. Ніхто не гасить. Щонайменше +1 палаючий резервуар. Та пожежа розширилась на інший бік траси. Вітер.", — паписав він.

Андрющенко також додав, що нафтобаза в Пролетарську в Ростовській області спалахнула з новою силою. "Два очаги на карті пожеж, яких вчора ще не було. Вітер і тут допомагає", — написав він.

Нагадаємо, що нафтобаза ФГКУ "Атлас" в Ростовській області була вражена в результаті спільної роботи Головного управління розвідки (ГУР) та СЗГ. Її атакували за допомогою ударних БПЛА українського виробництва.

Друга нафтобаза в Пролетарську зазнала повторної атаки ще тиждень тому, 23 серпня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Омський нафтопереробний завод у Росії фактично зупинив роботу після вибуху, що прогримів там вдень 26 серпня. Інцидент вивів із ладу близько половини потужностей найбільшого російського НПЗ.