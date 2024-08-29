Одразу у трьох областях РФ: Генштаб підтвердив ураження, одна з нафтобаз усе ще палає (відео)

"Телеграф" показав карти, які області Росії були під атакою

У четвер, 29 серпня, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження по нафтобазі "Атлас" у Ростовській області Росії. У відомстві заявили про ще одну атаку в Кіровській області РФ.

Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбук.

"У ніч на 28 серпня було завдано удару по нафтобазі "Атлас", що в Ростовській області РФ", — йдеться у повідомленні.

В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів обʼєкту. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння.

"Завдання виконано підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ та Головного управління розвідки Міноборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони", — зазначили в Генштабі.

Крім цього, у Генштабі повідомили, що ударів також завдано по нафтобазі "Зеніт" в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ "Запад" у Воронезькій області РФ.

"Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється", — пишуть у відомстві і додають, що "Сили оборони продовжують вживати всіх заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів та припинення росією збройної агресії проти України".

Раніше "Телеграф" писав, що у Севастополі лунали вибухи, а російська протиповітряна оборона (ППО) збивала українські дрони.