Сразу в трех областях РФ: Генштаб подтвердил поражение, одна из нефтебаз все еще пылает (видео)

"Телеграф" показал карты, какие области России были под атакой

В четверг, 29 августа, Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы "Атлас" в Ростовской области. В ведомстве заявили о еще одной атаке в Кировской области РФ.

Об этом говорится на странице Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

"В ночь на 28 августа был нанесен удар по нафтобазе "Атлас", что в Ростовской области РФ ", — говорится в сообщении.

В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Известно о привлечении пожарных поездов к ликвидации последствий возгорания.

"Задача выполнена подразделениями Сил специальных операций ВСУ и Главного управления разведки Минобороны во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны", — отметили в Генштабе.

Кроме этого, в Генштабе сообщили, что удары также нанесены по нефтебазе "Зенит" в Кировской области и полевому артиллерийскому составу группировки российских войск "Запад" в Воронежской области РФ.

"Детальная информация о последствиях поражения пока уточняется", — пишут в ведомстве и добавляют, что "Силы обороны продолжают принимать все меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов и прекращения россией вооруженной агрессии против Украины".

Ранее "Телеграф" писал, что в Севастополе раздавались взрывы, а российская противовоздушная оборона (ПВО) сбивала украинские дроны.