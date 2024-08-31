Сбили меньше половины: появились интересные данные о ночной атаке дронов РФ

Российские дроны регулярно теряются на территории Украины

В ночь на 31 августа Россия атаковала Украину ракетами и БПЛА. Часть дронов "упала самостоятельно".

Подробности сообщили в Командовании ВС ВСУ. Сбить силам ПВО удалось меньше половины дронов.

Россияне ударили по Украине баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области. Также было запущено по украинским городам 52 БПЛА типа "Shahed-131/136 из Курской области.

Силы ПВО Украины сбили 24 дрона, а еще 25 "локационно потеряны", то есть упали самостоятельно. Как и где это произошло в ВС ВСУ не уточнили. Еще два дрона вернулись в Россию, а один улетел в направлении Беларуси.

"Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях", — сообщают в Воздушных Силах.

Отметим, что часть российских дронов регулярно "падает самостоятельно". Считается ли это успешным попаданием — не уточняется. К примеру, за последнюю неделю "потерялись" около 30 дронов:

30 августа из 18 запущенных дронов локационно потеряны четыре;

29 августа 14 ударных БпЛА локационно потеряны (упали) на территории Украины;

27 августа 10 вражеских беспилотников локационно утрачены (вероятно упали) на территории Украины;

во время массированной атаки 26 августа из 109 запущенных БПЛА "потерянными" оказались "несколько единиц".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что украинский пилот F-16 сбил три ракеты во время массированной атаки РФ, после чего самолет разбился. Детали его гибели неизвестны.