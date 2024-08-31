Россия всю ночь терроризировала Украину "шахедами": в Киеве и области раздались взрывы

Враг применил беспилотники

В ночь на субботу 31 августа в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу. Россияне атаковали Украину "шахедами", работала ПВО. В частности и в Киевской области, звуки взрыва были слышны и в столице.

О том, что в Киеве слышен взрыв, сообщило "Суспільне" в 2:46. В Киевской областной военной администрации добавили, что в области работала ПВО.

По словам корреспондентки "Телеграфа", над Киевщиной были слышны звуки "шахедов". По ним работала ПВО.

Отметим, что тревогу в Украине в ночь на 31 августа объявляли несколько раз. По состоянию на 6:25 она также объявлена в ряде областей, в том числе и на Киевщине (кроме Киева). В воздушных силах предупреждали о движении ударных БПЛА в небе над частью Украины.

Карта воздушных тревог по состоянию на 6:25 31 августа

Как сообщал "Телеграф", вечером 30 августа россияне ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. В результате атаки погибли по меньшей мере шесть человек, ранения получили почти 80 человек. Разрушены несколько частных домов и многоэтажка. Среди погибших – молодая харьковская художница Вероника Кожушко, которой было всего 18 лет.