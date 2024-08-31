Украина нашла неожиданную альтернативу аэродромам для F-16: СМИ выяснили детали

Ничего нового Украина не придумала: такие решения уже использовались в прошлом некоторыми странами

Украина нашла интересное решение для защиты американских истребителей F-16 от уничтожения. Вместо стационарных аэродромов, координаты которых прекрасно известны российским оккупантам, истребители взлетают и садятся с помощью участков автомобильных дорог и магистралей.

Об этом сообщает издание LCI. Отмечается, что украинские военные подготовили участки некоторых дорог для использования в качестве взлетных полос для самолетов.

"Вместо того чтобы совершать взлеты с военных баз, солдаты украинской армии подготовили некоторые участки дорог, обычно используемые легковыми и грузовыми автомобилями", — сказано в материале.

Подобное мнение поддерживают французские эксперты. Так, бывший военный летчик Ксавье Тютельман показал изданию видео, где украинские военные меняют асфальт на дороге и демонтируют центральные разделители, чтобы превратить автодорогу во взлетную полосу.

Другой эксперт, генерал французской армии Мишель Яковлефф отметил, что ничего нового Украина не придумала: такие решения уже использовались в прошлом некоторыми странами, в том числе в НАТО. Однако взлет и посадка в таких условиях значительно более рискованны, чем с использованием более традиционных и специально спроектированных взлетных полос.

Напомним, что первые истребители F-16 начали прибывать в Украину в конце июля текущего года. Спустя год после того, как союзники организовали коалицию истребителей. По данным СМИ, пока было поставлено только 10 самолетов. Ранее военный аналитик рассказал, что американские истребители будут использовать, чтобы сбивать российские крылатые ракеты – это самое простое применение.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в США придумали, где Украина может найти пилотов для F-16. Американский сенатор пообещал обсудить этот вопрос с Джо Байденом.