Україна знайшла несподівану альтернативу аеродромам для F-16: ЗМІ з'ясували деталі

Нічого нового Україна не вигадала: такі рішення вже використовувалися у минулому деякими країнами

Україна знайшла цікаве рішення для убезпечення американських винищувачів F-16 від знищення. Замість стаціонарних аеродромів, координати яких чудово відомі російським окупантам, винищувачі злітають та садяться за допомогою відрізків автомобільних доріг та магістралей.

Про це повідомляє видання LCI. Зазначається, що українські військові підготували ділянки деяких доріг для використання у якості злітних смуг для літаків.

"Замість того щоб здійснювати зльоти з військових баз, солдати української армії підготували деякі ділянки доріг, які зазвичай використовуються легковими та вантажними автомобілями", – сказано у матеріалі.

Подібну думку підтримують та підтверджують французькі експерти. Так, колишній військовий льотчик Ксав'є Тютельман показав виданню відео, де українські військові змінюють асфальт на дорозі та демонтують центральні роздільники, щоб перетворити автодорогу на злітну смугу.

Інший експерт, генерал французької армії Мішель Яковлефф, зазначив, що нічого нового Україна не вигадала: такі рішення вже використовувалися у минулому деякими країнами, зокрема в НАТО. Проте зліт та посадка в таких умовах значно ризикованіші, ніж із використанням більш традиційних та спеціально спроєктованих злітних смуг.

Нагадаємо, що перші винищувачі F-16 почали прибувати до України наприкінці липня поточного року. Через рік після того, як союзники організували коаліцію винищувачів. За даними ЗМІ, поки що було поставлено лише 10 літаків. Раніше військовий аналітик розповів, що американські винищувачі будуть використовувати, щоб збивати російські крилаті ракети — це найпростіше застосування.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у США вигадали, де Україна може знайти пілотів для F-16. Американський сенатор пообіцяв обговорити це питання із Джо Байденом.