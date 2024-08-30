"Просто ріка сліз": з'явилися нові зворушливі фото прощання з пілотом F-16 в Луцьку

Олексій Месь загинув 26 серпня під час відбиття російської ракетної атаки

У четвер, 29 серпня, в Україні попрощалися з пілотом винищувача F-16, який розбився під час відбиття масованої російської атаки у понеділок, 26 серпня. На прощанні були присутні і відомі українські фотографи, Костя і Влада Ліберові, які від самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну документують наслідки російської агресії та події на фронті.

Подружжя опублікувало добірку світлин з прощання у своєму Instagram. Ці фото чіпляють за живе.

На окремих світлинах можна побачити родину Олексія Меся. Інформації про них у відкритому доступі небагато. Та вочевидь, що на фото його дружина з маленькою донькою, а також батьки.

Як писали у Повітряних Силах, Олексій Месь був люблячим сином, батьком, чоловіком та патріотом своєї країни.

Користувачі в мережі відреагували на добірку фото. Люди висловлюють щирі співчуття родині загиблого героя та розділяють біль втрати.

Нагадаємо, 30-річний пілот винищувача F-16 Олексій Месь з позивним "Moonfish" загинув 26 серпня під час відбиття російської ракетної атаки. Його літак розбився, нині слідство встановлює причини трагічного інциденту.

Раніше "Телеграф" показав зворушливе фото "Джуса" та "Мунфіша". Обидва загиблих пілоти зробили чимало для того, аби Україна зрештою отримала американські винищувачі F-16.