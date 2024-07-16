У Києві попрощались з засновником добробату "ОУН" Коханівським: поховати змогли через місяць після загибелі

Останній бій він прийняв на Харківському напрямку

У вівторок, 16 липня, у Києві поховали відомого військового, засновника Добровольчого батальйону "ОУН" Миколу Коханівського. Він загинув на Харківському напрямку 10 червня, але офіційно його смерть підтвердили лише нещодавно.

Фотографії з церемонії прощання з 53-річним військовим опублікувало видання hromadske. На світлинах видно, що на похорони прийшло багато людей. Серед них цивільні та військові. У руках багатьох з них були синьо-жовті та червоно-чорні стяги.

Микола Коханівський загинув на Харківщині

Про загибель військового стало відомо ще 10 червня. Він воював у складі 125 бригади.

Коханівський загинув в окопі і його тіло довго не могли забрати через інтенсивні обстріли. Смерть зустрів неподалік від Вовчанська.

Забрали та ідентифікували тіло у липні. Після цього з військовим змогли попрощатись.

Фото hromadske

Фото hromadske

Фото hromadske

Фото hromadske

Що відомо про військового

Миколі Коханівському було 53 роки, з яких десять він присвятив захисту України зі зброєю в руках. У нього був позивний "Буревій". Він воював проти російських окупантів ще з 2014 року, продовжив боротьбу і після повномасштабного вторгнення РФ.

Микола Коханівський був відомим українським націоналістом, лідером "Добровольчого руху ОУН", громадсько-політичним діячем. Виступав проти проросійських політиків, бойкотував церкви Московського патріархату та російські банки, був учасником Революції Гідності у Києві.

Раніше "Телеграф" публікував детальну біографію Миколи Коханівського. За своє життя він встиг багато зробити для України.