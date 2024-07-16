В Киеве простились с основателем добробата "ОУН" Кохановским: похоронить смогли через месяц после гибели

Последнее сражение он принял на Харьковском направлении

Во вторник, 16 июля, в Киеве похоронили известного военного, основателя Добровольческого батальона "ОУН" Николая Кохановского. Он погиб на Харьковском направлении 10 июня, но официально его смерть подтвердили только недавно.

Фотографии с церемонии прощания с 53-летним военным опубликовало издание hromadske. На фотографиях видно, что на похороны пришло много людей. Среди них гражданские и военные. В руках у многих из них были сине-желтые и красно-черные флаги.

Николай Кохановский погиб на Харьковщине

О гибели военного стало известно еще 10 июня. Он воевал в составе 125 бригады.

Кохановский погиб в окопе и его тело долго не могли вытянуть из-за интенсивных обстрелов. Смерть он встретил неподалеку от Волчанска.

Забрали и идентифицировали тело в июле. После этого с военным смогли попрощаться.

Фото hromadske

Фото hromadske

Фото hromadske

Фото hromadske

Что известно о военном

Николаю Кохановскому было 53 года, десять из которых он посвятил защите Украины с оружием в руках. У него был позывной "Буревий". Он воевал против российских оккупантов еще с 2014 года, продолжил борьбу и после полномасштабного вторжения РФ.

Николай Кохановский был известным украинским националистом, лидером "Добровольческого движения ОУН", общественно-политическим деятелем. Выступал против пророссийских политиков, бойкотировал церкви Московского патриархата и российские банки, был участником Революции Достоинства в Киеве.

Ранее "Телеграф" публиковал подробную биографию Николая Кохановского. За свою жизнь он успел многое сделать для Украины.