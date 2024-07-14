Поховають через два з половиною роки: на Рівненщині пройде прощання із загиблим добровольцем

Вдома у чоловіка залишилася сім’я

У перший місяць повномасштабної війни в Україні загинув доброволець Мельник Руслан Миколайович із Рівненської області. Тільки через два з половиною роки після цього його поховають у рідному селі Мутвиця.

Про це повідомили у Зарічненській сільраді. Зазначається, що воїн загинув на Донеччині.

"15 липня Зарічненська громада зустріне солдата резерву запасної роти, Героя Мельника Руслана Миколайовича, 28.01.1993 р.н., жителя села Мутвиця. У перші дні повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист України. Загинув Герой Руслан Мельник під час ведення боїв біля н.п. Верхньоторецьке Донецької області 21 березня 2022 року", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що вдома у загиблого українського захисника залишилася сім’я: маленька дочка, батьки та брат.

"Світла пам’ять та вічна слава Герою! Про орієнтовний час прибуття траурного кортежу в Зарічненське товариство буде повідомлено додатково", — додали у сільраді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у бою за Україну загинув молодий доброволець із Кривого Рогу Тарас Овечко. Хлопцеві було лише 22 роки.