Похоронят спустя два с половиной года: на Ровенщине пройдет прощание с погибшим добровольцем

Дома у мужчины осталась семья

В первый месяц полномасштабной войны в Украине погиб доброволец Мельник Руслан Николаевич из Ровенской области. Только спустя два с половиной года после этого его похоронят в родном селе Мутвица.

Об э том сообщили в Заречненском сельсовете. Отмечается, что воин погиб в Донецкой области.

"15 июля Заречненская община встретит солдата резерва запасной роты, Героя Мельника Руслана Николаевича, 28.01.1993 г.р., жителя села Мутвица. В первые дни полномасштабного вторжения добровольцем встал на защиту Украины. Погиб Герой Руслан Мельник во время ведения боевых действий вблизи н.п. Верхнеторецкое Донецкой области 21 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

Известно, что дома у погибшему украинского защитника осталась семья: маленькая дочь, родители и брат.

"Светлая память и вечная слава Герою! Об ориентировочном времени прибытия траурного кортежа в Заречненское общество будет сообщено дополнительно", — добавили в сельсовете.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в бою за Украину погиб молодой доброволец из Кривого Рога Тарас Овечко. Парню было всего 22 года.