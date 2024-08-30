"Просто река слез": появились новые трогательные фото прощания с пилотом F-16 в Луцке
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Алексей Месь погиб 26 августа во время отражения российской ракетной атаки
В четверг, 29 августа, в Украине простились с пилотом истребителя F-16, разбившегося во время отражения массированной российской атаки в понедельник, 26 августа. На прощании присутствовали и известные украинские фотографы Костя и Влада Либеровы, которые с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину документируют последствия российской агрессии и события на фронте.
Супруги опубликовали подборку фотографий с прощания в своем Instagram. Эти фото цепляют за живое.
На отдельных фотографиях можно увидеть семью Алексея Меся. Информация о них в открытом доступе немного. Очевидно, что на фото его жена с маленькой дочерью, а также родители.
Как писали в Воздушных Силах, Алексей Месь был любящим сыном, отцом, мужем и патриотом своей страны.
Пользователи в сети отреагировали на подборку фотографий. Люди выражают искренние соболезнования семье погибшего героя и разделяют боль утраты.
Напомним, 30-летний пилот истребителя F-16 Алексей Месь с позывным "Moonfish" погиб 26 августа во время отражения российской ракетной атаки. Его самолет разбился, сейчас следствие устанавливает причины трагического инцидента.
Ранее "Телеграф" показал трогательное фото "Джуса" и "Мунфиша". Оба погибших пилота сделали немало для того, чтобы Украина получила в конце концов американские истребители F-16.