"Просто река слез": появились новые трогательные фото прощания с пилотом F-16 в Луцке

Алексей Месь погиб 26 августа во время отражения российской ракетной атаки

В четверг, 29 августа, в Украине простились с пилотом истребителя F-16, разбившегося во время отражения массированной российской атаки в понедельник, 26 августа. На прощании присутствовали и известные украинские фотографы Костя и Влада Либеровы, которые с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину документируют последствия российской агрессии и события на фронте.

Супруги опубликовали подборку фотографий с прощания в своем Instagram. Эти фото цепляют за живое.

На отдельных фотографиях можно увидеть семью Алексея Меся. Информация о них в открытом доступе немного. Очевидно, что на фото его жена с маленькой дочерью, а также родители.

Как писали в Воздушных Силах, Алексей Месь был любящим сыном, отцом, мужем и патриотом своей страны.

Пользователи в сети отреагировали на подборку фотографий. Люди выражают искренние соболезнования семье погибшего героя и разделяют боль утраты.

Напомним, 30-летний пилот истребителя F-16 Алексей Месь с позывным "Moonfish" погиб 26 августа во время отражения российской ракетной атаки. Его самолет разбился, сейчас следствие устанавливает причины трагического инцидента.

Ранее "Телеграф" показал трогательное фото "Джуса" и "Мунфиша". Оба погибших пилота сделали немало для того, чтобы Украина получила в конце концов американские истребители F-16.