"Вам аплодує вся Росія": Олещук жорстко відповів на звинувачення Безуглої щодо катастрофи F-16

Розслідування катастрофи триває

Ніхто не приховує інформацію щодо катастрофи літака F-16. А народну депутатку України Мар'яну Безуглу використовують як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Він наголосив, що наразі з’ясовуються причини цієї авіаційної катастрофи.

"Жахлива авіаційна катастрофа літака F-16, який пілотував один із найкращих українських льотчиків-винищувачів Олексій Месь, сколихнула увесь світ. Так, 26 серпня 2024 року, у день наймасштабнішого обстрілу України, ми втратили підготовленого пілота, втратили F-16, але ми не втратили людяність і віру в перемогу", — зазначив Олещук.

Він підкреслив, що причини авіаційної катастрофи будуть встановлено. За словами командувача, "ніхто нічого не приховував і не приховує".

"Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування причин. Запевняю, що уже проводиться детальний аналіз, йде розслідування. Маємо ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено", — наголосив Олещук..

За його словами, інформація про такі інциденти не може видаватись миттєво у публічний простір і не може деталізуватись для медіа. Командувач пояснив це тим, що в країні триває війна.

"Але це байдуже для людей, які обрали Мар’яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва. Повісити усіх собак на військо не вийде. Тому я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім’я для досягнення цих мерзенних цілей. Мар’яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді. Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на Повітряні Сили, ви дискредитували виробників американської зброї – основного союзника України – США! Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди і б’єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся Росія. Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати", — підкреслив Олещук.

Нагадаємо, Безугла заявила, що "за її даними", втрачений 26 серпня український винищувач F-16 нібито був збитий українською протиповітряною обороною. У відповідь на це користувачі закликали "вимкнути інтернет" скандально відомій нардепці, і це ще найпристойніші коментарі.