"Вам аплодирует вся Россия": Олещук жестко ответил на обвинения Безуглой насчет катастрофы F-16

Расследование катастрофы продолжается

Никто не скрывает информацию о крушении самолета F-16. А народного депутата Украины Марьяну Безуглую используют как инструмент для дискредитации высшего военного руководства.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук. Он подчеркнул, что сейчас выясняются причины этой авиационной катастрофы.

"Ужасная авиационная катастрофа самолета F-16, который пилотировал один из лучших украинских летчиков-истребителей Алексей Месь, всколыхнула весь мир. Так, 26 августа 2024 года, в день самого масштабного обстрела Украины, мы потеряли подготовленного пилота, потеряли F-16, но мы не потеряли человечность и веру в победу", — отметил Олещук.

Он подчеркнул, что причины авиационной катастрофы будут установлены. По словам командующего, "никто ничего не скрывал и не скрывает".

"Все высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе. Получили предварительный отчет и партнеры из США, которые уже присоединились к расследованию причин. Уверяю, что уже проводится детальный анализ, идет расследование. Следует тщательно разобраться, что произошло, какие обстоятельства, чья ответственность. И это будет сделано", — подчеркнул Олещук.

По его словам, информация о таких инцидентах не может выдаваться мгновенно в публичное пространство и не может быть детализирована для медиа. Командующий объяснил это тем, что в стране идет война.

"Но это безразлично для людей, выбравших Марьяну Безуглую как инструмент для дискредитации высшего военного руководства. Повесить всех собак на войско не получится. Поэтому я обращаюсь к народному депутату, которая давно продала свое имя для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь в суде. Вы в очередной раз не только вылили грязь на меня лично и на Воздушные Силы, вы дискредитировали производителей американского оружия – основного союзника Украины – США! Вы снова стали основным ньюзмейкером вражеской пропаганды и бьете все рекорды на российском телевидении! Вам не аплодирует вся Россия", — подчеркнул Олещук.

Напомним, Безуглая заявила, что "по ее данным", потерянный 26 августа украинский истребитель F-16 якобы был сбит украинской противовоздушной обороной. В ответ на это пользователи призвали "отключить интернет" скандально известному нардепу, и это еще самые приличные комментарии.