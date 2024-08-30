"Вопрос для украинской стороны": США отреагировали на потерю ВСУ истребителя F-16

В США впервые прокомментировали потерю F-16 в Украине и гибель пилота

В Пентагоне прокомментировали данные о потере украинскими силами первого истребителя F-16. Там отметили, что не оказывают помощь Киеву в расследовании инцидента.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Информация появилась на официальных ресурсах.

"Я видела сообщения, однако нет информации о предоставлении помощи с нашей стороны или запросов о ней со стороны Украины", — отметила она.

Сингх отметила, что комментировать вопрос авиакатастрофы может только украинская сторона. Пентагон пока не будет говорить о причинах аварии. США отказывается от комментариев по поводу подробностей инцидента. Спикер призвала узнавать информацию непосредственно у украинской стороны.

Представительница Пентагона также отказалась комментировать вопросы количества F-16, которые уже находятся в Украине или планируются к отправке. Она отметила, что это вопрос оперативной безопасности.

"Я не буду вдаваться в детали по количеству F-16 в Украине. Это вопрос для украинской стороны", — подчеркнула Сингх.

Напомним, что во время массированных обстрелов 26 августа Украина потеряла истребитель F-16. Впоследствии Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил катастрофу, в результате которой погиб летчик. Известно, что он был одним из двух украинских пилотов, активно продвигавших идею поставки истребителей F-16, проходили обучение в Аризоне.

Ранее "Телеграф" сообщил, что народная депутат Украины Марьяна Безуглая попала в очередной скандал, сделав заявление относительно потери истребителя F-16. "По ее данным", самолет якобы был сбит украинской противовоздушной обороной. Пользователи призвали "отключить интернет" скандально известной нардепке, и это еще самые приличные комментарии.