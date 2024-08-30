"Питання для української сторони": США відреагували на втрату ЗСУ винищувача F-16

В США вперше прокоментували втрату F-16 в Україні та загибель пілота

У Пентагоні прокоментували дані про втрату українськими силами першого винищувача F-16. Там зазначили, що не надають допомогу Києву в розслідуванні інциденту.

Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх. Інформація з'явилася на офіційних ресурсах.

"Я бачила повідомлення, однак не маю інформації про надання допомоги з нашого боку або запитів про неї з боку України", – зазначила вона.

Сінгх зауважила, що коментувати питання авіатрощі може лише українська сторона. Пентагон наразі не буде говорити про причини аварії. США відмовляється від коментарів щодо подробиць інциденту. Речниця закликала дізнаватися інформацію безпосередньо у української сторони.

Представниця Пентагону також відмовилася коментувати питання щодо кількості F-16, які вже знаходяться в Україні або плануються до відправлення. Вона зауважила, що це – питання оперативної безпеки.

"Я не буду вдаватися в деталі щодо кількості F-16 в Україні. Це питання для української сторони", – наголосила Сінгх.

Нагадаємо, що під час масованого обстрілу 26 серпня Україна втратила винищувач F-16. Згодом Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив катастрофу, внаслідок якої загинув льотчик. Відомо, що він був одним з двох українських пілотів, які активно просували ідею постачання винищувачів F-16, проходили навчання в Аризоні.

Раніше "Телеграф" сообщил, что народна депутатка України Мар'яна Безугла потрапила в черговий скандал, зробивши заяву стосовно втрати винищувача F-16. "За її даними", літак нібито був збитий українською протиповітряною обороною. Користувачі закликали "вимкнути інтернет" скандально відомій нардепці, і це ще найпристойніші коментарі.