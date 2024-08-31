Росія всю ніч тероризувала Україну "шахедами": у Києві та області пролунали вибухи

Ворог застосував безпілотники

У ніч на суботу, 31 серпня, в Україні декілька разів оголошували повітряну тривогу. Росіяни атакували Україну "шахедами", працювала ППО. Зокрема й на Київщині, звуки вибуху було чутно й у столиці.

Про те, що у Києві чутно вибух, повідомило "Суспільне" о 2:46. У Київській обласній військовій адміністрації додали, що в області працювала ППО.

За словами кореспондентки "Телеграфа", над Київщиною було чути звуки "шахедів". По них працювала ППО.

Зазначимо, тривогу в Україні у ніч на 31 серпня оголошували декілька разів. Станом на 6:25 її також оголошено у низці областей, зокрема й на Київщині (окрім Києва). У повітряних силах перед цим попереджали про рух ударних БПЛА в небі над частиною України.

Карта повітряних тривог станом на 6:25 31 серпня

За інформацією Повітряних Сил України, станом на 6:39 зафіксовано рух ударних безпілотників:

БпЛА на межі Чернігівської та Київської областей, курс північно-західний

БпЛА в Полтавській області, постійно змінюють курс

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 30 серпня росіяни вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинуло щонайменше шестеро людей, поранення отримали майже 80 осіб. Зруйновано кілька приватних будинків та багатоповерхівку. Серед загиблих — молода харківська художниця Вероніка Кожушко, якій було всього 18 років.