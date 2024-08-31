Війна — день 920: Україна в жалобі по Харкову та з новим командувачем Повітряних сил

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На календарі субота, 31 серпня 2024 року. Минула доба ознаменувалися в Україні продовженням скандалу з винищувачем F-16, що розбився, в результаті якого президент Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряними силами й на посаду тимчасово призначили генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка. Також вразив країну обстріл Харкова, внаслідок якого загинуло 7 людей, а ще 77 постраждали. Але неспокійно було і в Бєлгороді, де теж заявляють про вибухи, палаючі будинки та жертви.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 31 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях повітряна тривога — у повітряному просторі ударні дрони, також є загроза ракетного удару.

DeepState повідомляє: Ворог окупував Карлівку, а також просунувся у Галицинівці, Стельмахівці, біля Долинівки та Піщаного. Карта бойових дій на початок доби виглядає так:

Мапа бойових дій в Україні 31.08.2024

З ситуацією в Україні за 28 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 917: росіяни наближаються до Покровська, доки ЗСУ закріплюються у Курській області

Про новини та події 29 серпня ми розповідали тут: Війна — день 918: Україна втратила F-16, але просувається в Курській області

Про те, що відбувалося 30 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 919: скандал із F-16 в Україні та потужний удар по Харкову