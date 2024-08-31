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Війна — день 920: Україна в жалобі по Харкову та з новим командувачем Повітряних сил

Автор
Валерія Куценко
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Автор
Настав новий день спротиву російським окупантам
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 31 серпня 2024 року. Минула доба ознаменувалися в Україні продовженням скандалу з винищувачем F-16, що розбився, в результаті якого президент Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряними силами й на посаду тимчасово призначили генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка. Також вразив країну обстріл Харкова, внаслідок якого загинуло 7 людей, а ще 77 постраждали. Але неспокійно було і в Бєлгороді, де теж заявляють про вибухи, палаючі будинки та жертви.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 31 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях повітряна тривога — у повітряному просторі ударні дрони, також є загроза ракетного удару.

DeepState повідомляє: Ворог окупував Карлівку, а також просунувся у Галицинівці, Стельмахівці, біля Долинівки та Піщаного. Карта бойових дій на початок доби виглядає так:

Мапа бойових дій в Україні 31.08.2024
Мапа бойових дій в Україні 31.08.2024

З ситуацією в Україні за 28 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 917: росіяни наближаються до Покровська, доки ЗСУ закріплюються у Курській області

Про новини та події 29 серпня ми розповідали тут: Війна — день 918: Україна втратила F-16, але просувається в Курській області

Про те, що відбувалося 30 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 919: скандал із F-16 в Україні та потужний удар по Харкову