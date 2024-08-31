Россияне оккупировали еще один населенный пункт: что происходит на фронте (карта боев)

Враг несет значительные потери, однако не останавливается

Продолжается 920-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за минувшие сутки, 30 августа, враг имел продвижение в Донецкой области. Он оккупировал село Карловка.

Как сообщают аналитики DeepState, кроме захвата Карловки, оккупанты продвинулись в Галицыновке, Стельмаховке, возле Долиновки и Песчаного. Кроме того, уточнена ситуация в районе Красного Яра. Изменение линии фронта отображено на карте.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в своей сводке за минувшие сутки проинформировал, что самая горячая ситуация остается на Покровском направлении. Также россияне давят на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.

На Покровском направлении, от начала и до конца суток 30 августа, было 55 боев. Они шли в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка, Михайловка и Селидово.

За 30 августа на этом направлении наши воины обезвредили 318 оккупантов, из них 132 — безвозвратно. Также уничтожены вражеские танк, боевая машина пехоты, восемь БпЛА и две единицы автотранспорта. Кроме того, повреждения получили бронетранспортер, три артиллерийских системы и два автомобиля российских оккупантов.

Как сообщал "Телеграф", автор популярного в Украине Telegram-канала "Николаевский Ванек" призвал украинские власти и военное руководство выполнять свои обязанности и не допускать ошибок. Иначе стране угрожают роковые проблемы.