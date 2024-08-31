Росіяни окупували ще один населений пункт: що відбувається на фронті (карта боїв)

Ворог зазнає значних втрат, проте не зупиняється

Триває 920 день повномасштабної війни з російськими окупантами, за минулу добу, 30 серпня, ворог мав просування у Донецькій області. Він окупував село Карлівка.

Як повідомляють аналітики DeepState, окрім захоплення Карлівки, окупанти просунулися в Галицинівці, Стельмахівці, біля Долинівки та Піщаного. Крім того, уточнена ситуація у районі Красного Яру. Зміни лінії фронту відображено на карті.

Генеральний штаб Збройних Сил України у своєму зведенні за минулу добу проінформував, що найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. Також росіяни тиснуть на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках.

На Покровському напрямку, від початку та до кінця доби 30 серпня, точилося 55 боїв. Вони відбувалися у районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Карлівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка, Михайлівка та Селидове.

За 30 серпня на цьому напрямку наші воїни знешкодили 318 окупантів, з них 132 — безповоротно. Також знищено ворожі танк, бойову машину піхоти, вісім БпЛА та дві одиниці автотранспорту. Крім того, пошкоджень зазнали бронетранспортер, три артилерійські системи та два автомобілі російських окупантів.

Як повідомляв "Телеграф", автор популярного в Україні Telegram-каналу "Миколаївський Ваньок" закликав українську владу та військове керівництво виконувати свої обов’язки та не припускатися помилок. Інакше країні загрожують фатальні проблеми.