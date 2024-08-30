"Ми програємо з тріском": впливовий автор популярного Telegram-каналу емоційно звернувся до влади

Він озвучив невтішний прогноз

Автор популярного в Україні Telegram-каналу "Миколаївський Ваньок" закликав українську владу та військове керівництво виконувати свої обов’язки та не припускатися помилок. Інакше країні загрожують фатальні проблеми.

Він нагадав, що зараз на фронті складається складна ситуація. За його словами, крім Покровська виникла загроза навколо Вугледара.

"Відбуваються якісь незрозумілі переміщення наших військ, і я хотів би якось зрозуміти що ми робимо, але в мене такого розуміння немає. У нас якогось х** у Раді досі сидять якісь особистості, які відкрито не розуміють що відбувається, але їм видніше як воювати звісно, і вони зрештою прямо працюють проти нашої ж країни", — пише "Миколаївський Ваньок".

Автор каналу зазначив, що проблеми України "якось зливаються навіть не якимись "агентиками", а поширюються публічно. За його словами, внаслідок цього ворог лише отримує додаткову інформацію.

"Робимо висновок — дисципліни у нас у військово-політичній сфері ніякої немає (для тих хто всередині — це вже давно не секрет). Всім по**й, все еба***ся за посади, звання, піар, нагородну х**ню, адже "війна один раз, треба відтяпати своє" (це цитата реальної людини, якщо що)", — підкреслив він.

На думку "Миколаївського Ванька", все це загрожує ударом росіян на ще одній ділянці фронту. Він висловив припущення, що це може бути Херсон.

"З огляду на абсолютно пи***больну комунікацію знизу-вгору, коли командувачі на місцях по вертикалі доповідають не зрозуміло що, і це причому абсолютно на всіх напрямках (крім двох, і то тому, що там поміняли командування на грамотних офіцерів), до наступного такого пі***цу ми можемо бути не готові, і знову гаситимемо чергову "пожежу", витягуючи важливі підрозділи з відпочинку/підготовки раніше часу", — зазначив він.

Автор каналу також вважає, що партнери України, бачачи таку ситуацію, та абсолютну недбалість як військових, спецслужб, так і військово-політичного керівництва, "замість техніки скинуть нам листівку "Тримайтеся", і тоді "триматимемося".

"Ще десяток таких раундів, панове і дами, і буде фаталіті, а потім будемо нити, і звинувачувати всіх крім себе, що сталося те, що сталося. Зараз етап, коли це не руся виграє, а ми про**уем, причому з тріском, тому що "ну там переговори повинні бути, х*лі нам воювати", "ну там же все вирішили, чого нам тут париться" і так далі. Тому, шановна верхівка, а також особи, які безпосередньо пов'язані з управлінням наших військ, ви або збираєте себе і всіх до купи і починаєте ї**шити з мінімальною кількістю помилок і виконувати свої обов’язки, у тому числі приймаєте відповідальність за свої діяння, а не спихуєте їх на когось (якщо ви об’єктивно не в змозі це зробити — звільніть місце для гідного кандидата). Або фаталіті, причому для всіх", — наголосив він, уточнивши, що ці слова не адресовані звичайним людям та пересічним бійцям, до яких особисто у нього жодних претензій немає.

Що відомо про "Миколаївського Ванька"

Telegram-каналу "Миколаївський Ваньок" є анонімним. На сьогодні у нього понад 2,5 мільйони підписників. Він публікує інсайдерську інформацію про ракетні удари по Україні, переміщення ворожих БПЛА, а також іншу інформацію про війну в Україні.

Хто саме є автором каналу достеменно невідомо. Водночас дехто припускає, що до каналу мають відношення керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, а також генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко.

Нагадаємо, 30-річний пілот винищувача F-16 Олексій Месь із позивним "Moonfish" загинув 26 серпня під час відбиття російської ракетної атаки. Його літак розбився, зараз слідство встановлює причини трагічного інциденту.

Після цього народний депутат України Мар’яна Безугла заявила, що "за її даними", втрачений 26 серпня український винищувач F-16, нібито був збитий українською протиповітряною обороною. У відповідь на це командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що Безуглу використовують як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва.