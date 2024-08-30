"Мы проигрываем с треском": влиятельный автор популярного Telegram-канала эмоционально обратился к властям

Он озвучил неутешительный прогноз

Автор популярного в Украине Telegram-канала "Николаевский Ванек" призвал украинские власти и военное руководство выполнять свои обязанности и не допускать ошибок. В противном случае стране грозят фатальные проблемы.

Он напомнил, что сейчас на фронте складывается сложная ситуация. По его словам, помимо Покровска появилась угроза вокруг Угледара.

"Происходят какие-то непонятные перемещения наших войск, и я бы хотел как-то понять что мы делаем, но у меня такого понимания нет. У нас какого-то х** в Раде до сих пор сидят какие-то личности, которые открыто не понимают что происходит, но им виднее как воевать конечно, и они в итоге прямо работают против нашей же страны", — пишет "Николаевский Ванек".

Автор канала отметил, что проблемы Украины "каким-то образом сливаются даже не какими-то "агентиками", а распространяются публично. По его словам, в результате этого враг только получает дополнительную информацию.

"Делаем вывод — дисциплины у нас в военно-политической сфере никакой нет (для тех кто внутри — это уже давно не секрет). Всем по**й, все еба***ся за должности, звания, пиар, наградную х**ню, ведь "война один раз, нужно оттяпать своё" (это цитата реального человека, если что)", — подчеркнул он.

По мнению "Николаевского Ванька" все это грозит ударом россиян на еще одном участке фронта. Он высказал предположение, что это может быть Херсон.

"Учитывая абсолютно пи***больную коммуникацию снизу-вверх, когда командующие на местах по вертикали докладывают не пойми что, и это причем абсолютно на всех направлениях (кроме двух, и то потому что там поменяли командование на грамотных офицеров), к следующему такому пи***цу мы можем быть не готовы, и опять будем тушить очередной "пожар", вытаскивая важные подразделения с отдыха/подготовки раньше времени", — отметил он.

Автор канала также считает, что партнеры Украины, видя такую ситуацию, и абсолютную халатность как военных, спецслужб, так и военно-политического руководства, "вместо техники скинут нам открытку "Держитесь", и тогда будем "держаться".

"Ещё десяток таких раундов, господа и дамы, и будет фаталити, а потом будем ныть, и винить всех кроме себя, что произошло то, что произошло. Сейчас этап, когда это не русня выигрывает, а мы про**уем, причем с треском, потому что "ну там переговоры же должны быть, х*ли нам воевать", "ну там же всё порешали, че нам тут парится" и так далее. Поэтому, уважаемая верхушка, а также лица, которые напрямую связаны с управлением наших войск, вы либо собираете себя и всех в кучу и начинаете е**шить с минимальным количеством ошибок и выполнять свои обязанности, в том числе принимаете ответственность за свои деяния, а не спихиваете их на кого-то (если вы объективно не в состоянии это сделать — освободите место для достойного кандидата). Либо фаталити, причем для всех", — подчеркнул он, уточнив, что эти слова не адресованы обычным людям и рядовым бойцам, к которым лично у него претензий никаких нет.

Что известно о "Николаевском Ваньке"

Telegram-канала"Николаевский Ванек" является анонимным. На сегодняшний день у него более 2,5 миллиона подписчиков. Он публикует инсайдерскую информацию о ракетных ударах по Украине, перемещении вражеских БПЛА, а также другую информацию о войне в Украине.

Кто именно является автором канала точно неизвестно. В то же время некоторые предполагают, что к каналу имеют отношение руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким, а также генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Напомним, 30-летний пилот истребителя F-16 Алексей Месь с позывным "Moonfish" погиб 26 августа во время отражения российской ракетной атаки. Его самолет разбился, сейчас следствие устанавливает причины трагического инцидента.

После этого народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что "по ее данным", потерянный 26 августа украинский истребитель F-16 якобы был сбит украинской противовоздушной обороной. В ответ на это командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что Безуглую используют как инструмент для дискредитации высшего военного руководства.