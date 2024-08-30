Враг продолжает продвигаться в направлении города

Президент Украины Владимир Зеленский попал под шквал критики от военных, законодателей и аналитиков из-за быстрого продвижения россиян на Покровском направлении после начала операции ВСУ в Курской области РФ. Надежды украинцев на то, что она переломит ход войны, не оправдались.

Об этом пишет Financial Times. По данным издания, критики утверждают, что позиции Украины были ослаблены передислокацией тысяч опытных украинских солдат для участия в Курской операции.

На этой неделе войскам РФ удалось захватить несколько городов под Покровском и вынудить украинские подразделения отступить с подготовленных оборонительных позиций. По данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, потеря Покровска поставит под угрозу логистику всего региона для украинских военных.

Спутниковые изображения, проанализированные исследователями из открытых источников из финской Black Bird Group, показывают, что российские войска находятся всего в 8 км от Покровска. В ответ местные власти приказали эвакуировать жителей этого района.

Военный аналитик Информационного сопротивления Александр Коваленко называет ситуацию под городом "полным провалом обороны". А один из солдат 93-й механизированной бригады считает, что "Покровск упадет гораздо быстрее Бахмута".

Аналитики Deep State подтверждают, что оккупанты ускорили продвижение на Донетчине с начала операции в Курской области РФ 6 августа. Им удалось захватить за последние три недели более двух десятков городов и сел, включая давний опорный пункт Нью-Йорк.

"Украина направила резервы в Курск, оставив меньше возможностей для затыкания пробелов в других местах. Некоторые из более опытных бригад были заменены более новыми, менее опытными подразделениями", — заявил старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли.

Одной из причин быстрого продвижения россиян FT называет недостаточную подготовку мобилизованных. Также важную роль играет дефицит боеприпасов. Один из командиров артиллерии подтвердил, что "снаряды заканчиваются", потому что многие ресурсы были перенаправлены на север в Курскую область.

"Мобилизированные не знают, что делать в реальном бою. Многие разворачиваются и убегают при первом же взрыве", — говорит украинский лейтенант, войска которого находятся на передовой.

В то же время в Frontelligence считают, что украинское руководство все еще может укрепить линию фронта, направив новые бригады или перебросив силы на Покровское направление из других районов. Но если Покровск упадет, это может открыть путь российским войскам на Днепр, четвертый по величине город Украины.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что операция ВСУ в Курской области имеет несколько ключевых целей. В первую очередь, Украина стремится перехватить инициативу на фронте, чтобы разрушить планы РФ.