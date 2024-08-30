"Повний провал": ЗМІ назвали причини прориву росіян під Покровськом

Ворог продовжує просуватись у напрямку міста

Президент України Володимир Зеленський потрапив під шквал критики від військових, законодавців та аналітиків через швидке просування росіян на Покровському напрямку після початку операції ЗСУ в Курській області РФ. Сподівання українців на те, що вона переломить хід війни, не виправдались.

Про це пише Financial Times. За даними видання, критики стверджують, що позиції України були ослаблені передислокацією тисяч досвідчених українських солдатів для участі в Курській операції.

Цього тижня військам РФ вдалося захопити кілька міст під Покровськом і змусити українські підрозділи відступити з підготовлених оборонних позицій. За даними української аналітичної групи Frontelligence Insight, втрата Покровська поставить під загрозу логістику всього регіону для українських військових.

Супутникові зображення, проаналізовані дослідниками з відкритих джерел із фінської Black Bird Group, показують, що російські війська знаходяться лише за 8 км від Покровська. У відповідь місцева влада наказала евакуювати жителів цього району.

Військовий аналітик Інформаційного спротиву Олександр Коваленко називає ситуацію під містом "повним провалом оборони". А один солдат 93-ї механізованої бригади вважає, що "Покровськ впаде набагато швидше, ніж Бахмут".

Аналітики Deep State підтверджують, що окупанти прискорили просування на Донеччині від початку операції в Курській області РФ 6 серпня. Їм вдалося захопити за останні три тижні понад два десятки міст і сіл, зокрема й давній опорний пункт Нью-Йорк.

"Україна направила резерви в Курськ, залишивши менше можливостей для затикання прогалин в інших місцях. Деякі з більш досвідчених бригад були замінені новішими, менш досвідченими підрозділами", — заявив старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі.

Однією з причин швидкого просування росіян FT називає недостатню підготовку мобілізованих. Також вагому роль грає дефіцит боєприпасів. Один із командирів артилерії підтвердив, що "снаряди закінчуються", тому що багато ресурсів було перенаправлено на північ, у Курську область.

"Мобілізовані не знають, що робити в реальному бою. Багато хто розвертається і тікає при першому ж вибуху", — каже український лейтенант, війська якого перебувають на передовій.

Водночас у Frontelligence вважають, що українське керівництво все ще може зміцнити лінію фронту, направивши нові бригади або перекинувши сили на Покровський напрямок з інших районів. Але якщо Покровськ впаде, це може відкрити шлях російським військам до Дніпра, четвертого за величиною міста України.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що операція ЗСУ в Курській області має кілька ключових цілей. Насамперед Україна прагне перехопити ініціативу на фронті, щоб зруйнувати плани РФ.