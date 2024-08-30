Зеленский провел очередную Ставку: обсудили три вопроса, есть хорошие новости

На Ставке обсудили три ключевых вопроса

Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В повестке дня были три ключевых вопроса: ситуация на фронте, подготовка учебных учреждений к новому учебному году и энергетическая безопасность.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский доложил о положении на передовой, в частности на Покровском направлении. Также обсуждались детали операции в Курской области Российской Федерации, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Во время заседания Ставки особое внимание уделили ситуации на Покровском направлении, которое сейчас считается самой горячей точкой фронта. По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ситуация тяжелая, но по состоянию на утро все атаки противника были успешно отражены.

Отдельным пунктом обсуждения стала операция в Курской области РФ. Вооруженные Силы Украины захватили еще 5 квадратных километров территории, на отдельных направлениях продвинулись до 2 км. Эта успешная операция имеет стратегическое значение для усиления позиций Украины в процессах обмена пленными.

Вторым важным вопросом на заседании Ставки стала подготовка учебных заведений к новому учебному году. Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко и министр образования и науки Оксен Лисовой доложили о готовности школ.

Третьим ключевым вопросом стала энергетическая безопасность страны. Участники заседания обсудили текущее состояние ликвидации последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре. Также проанализировали ряд вопросов строительства защитных сооружений для энергетических объектов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне перебросили в Украину одно из своих элитных подразделений — так называемую "арктическую бригаду". ВСУ ее успешно уничтожили.