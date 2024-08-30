Зеленський провів чергову Ставку: обговорили три питання, є хороші новини

На Ставці обговорили три ключові питання

Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На порядку денному стояли три ключові питання: ситуація на фронті, підготовка шкіл до нового навчального року та енергетична безпека.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський доповів про становище на передовій, зокрема на Покровському напрямку. Також обговорювалися деталі операції у Курській області Російської Федерації, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Під час засідання Ставки особливу увагу приділили ситуації на Покровському напрямку, який наразі вважається найгарячішою точкою фронту. За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ситуація важка, але станом на ранок усі атаки противника було успішно відбито.

Окремим пунктом обговорення стала операція у Курській області РФ. Збройні Сили України захопили ще 5 квадратних кілометрів території, на окремих напрямках просунулись до 2 км. Ця успішна операція має стратегічне значення для посилення позицій України у процесах обміну полоненими.

Другим важливим питанням на засіданні Ставки стала підготовка освітніх закладів до нового навчального року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та міністр освіти і науки Оксен Лісовий доповіли про стан готовності шкіл.

Третім ключовим питанням стала енергетична безпека країни. Учасники засідання обговорили поточний стан ліквідації наслідків російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Також проаналізували низку питань щодо будівництва захисних споруд для енергетичних об'єктів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що окупанти перекинули в Україну один із своїх елітних підрозділів — так звану "арктичну бригаду". ЗСУ її успішно знищили.