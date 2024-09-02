Под прицелом — учебное заведение: эксклюзивные кадры последствий атаки на Киев (фото, видео)

Незабываемое начало учебного года

В результате российского удара по Киеву в Голосеевском районе пострадало заведение образования. Попадание было в котельную, также задело спортзал.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов уже побывал на месте происшествия и показал последствия удара и работу спасателей.

На фото видно, что российский снаряд поразил не все здание, а только его часть. Однако от удара снесло угол, где находилась котельная и спортзал. Бетонные куски здания разбросало, а некоторые даже долетели до спортивной площадки, которая находится рядом с учебным заведением.

На снимках видны изуродованные спортивные тренажеры и стол для тенниса, которые волной удара выбросило на улицу.

Спасатели прилагают максиму усилий к ликвидации возгорания, возникшего после попадания. Пожарные тушат пожар сразу с нескольких сторон, ведь, несмотря на длительную работу, дым еще идет.

На фото видны и растерянные дети, которые пришли в свое учебное заведение. Студентки говорят, что сначала не поняли, что происходит, а потом серьезно испугались. Напомним, что в понедельник, 2 сентября, начался учебный год в Украине, однако в Голосеевском районе одно из заведений не сможет принять молодежь.

Недавно корреспондент "Телеграфа" также показывал последствия удара российского снаряда по многоэтажке в Харькове. В результате удара были пострадавшие и погибшие.

Ранее "Телеграф" рассказывал и показывал, как люди пережидали в столичной подземке одну из самых массированных атак на Украину в конце лета.