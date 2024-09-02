Киев под плотной ракетной атакой: взрывы слышали в разных частях города (обновляется)

Подразделения ПВО ведут "охоту" на враждебные цели

Понедельник, 2 сентября, начался для жителей Киева по громким взрывам. Звуки, которые слышали киевляне, — результат очередной массированной атаки кафиров, во время которой были применены крылатые ракеты и "шахеды". Кроме столицы взрывы также слышали в Борисполе, Вышгороде и ряде других городов Киевской области.

Подробности сообщают корреспонденты "Телеграфа". Также факт взрывов подтвердили в КМВА и мэр города Виталий Кличко.

06:15 В сети появилось видео атаки российских оккупантов на Киев. На видео – работа украинских подразделений противовоздушной обороны в небе над столицей.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе в результате атаки оккупантов частично разрушена котельная. На месте работают экстренные службы.

06:03 Мэр столицы сообщил, что в Святошинском районе падение обломков ракеты. Горят 4 автомобиля. В Голосеевском районе горит нежилое помещение. В Святошинском – предварительно, падение обломков на складское помещение. Горит и в Шевченковском районе.

"Все службы работают на местах", — говорится в сообщении.

05:59 Кличко сообщает о том, что в Святошинском и Шевченковском районе после атаки оккупантов есть вызов медиков. Данных о количестве пострадавших пока нет.

В КГВА подтвердили, что обломки упали в четырех районах столицы — Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском. Кое-где произошли пожары, однако масштаб разрушений уточняется. На местах уже работают оперативные службы.

По данным представителей местных властей, первые взрывы прогремели в Святошинском районе — здесь зафиксированы падения обломков. Отсюда и поступили первые вызовы в экстренные службы, подразделения которых оперативно выехали на место событий.

Чуть позже Кличко сообщил, что также обратились к оперативникам жители Голосеевского и Соломенского районов. Подробности пока неизвестны, однако чиновник пообещал их несколько позже.

Мониторинговые каналы сообщали, что последние "шахеды" и группы ракет фиксировались вблизи Ирпеня и Вишневого. Отдельные дроны были замечены в самом пригороде Киева. По состоянию на 5:50 проводится доразведка – основную волну атаки подразделения ПВО смогли успешно отразить.

Напомним, что воздушная тревога в столице проходит с 04:40.

Ранее "Телеграф" рассказывал подробности предыдущей атаки на Киев, состоявшуюся в последний день лета, 31 августа. Тогда враг применял только "шахеды", хотя в определенный момент и объявлялась опасность применения баллистического вооружения.