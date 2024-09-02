Пострадали по меньшей мере три района Киева: спасатели показали последствия удара РФ (фото)

Есть пострадавшие

В результате комбинированной российской атаки на Киев пострадало несколько районов. Спасатели уже ликвидируют последствия.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что в Святошинском районе в результате атаки загорелось 4 автомобиля. Пожар спасатели ликвидировали. Также в этом же районе возгорание возникло в двухэтажном здании складского помещения площадью 700 кв. м.

К тому же горел пункт приема вторсырья у входа у одной из станций метро.

"Отчасти повреждены стеклянные элементы входа на станцию метро "Святошин". Станция работает для пассажиров и как укрытие", — говорит мэр столицы Виталий Кличко.

В Голосеевском районе в результате атаки поврежден корпус котельной одного из учебных заведений. Пожарные уже ликвидировали пожар. В сети добавляют, что также пострадал спортзал.

Также возгорание возникло в Шевченковском районе, огонь охватил здание площадью 400 кв. м. Сейчас проходит разбор конструкций.

Заметим, что данные о пострадавших уточняются, но известно, что по меньшей мере два человека получили ранения, одного из пострадавших госпитализировали. Во время удара россияне использовали дроны, баллистические и крылатые ракеты.

Напомним, во время атаки России 2 сентября взрывы также раздавались и в Харькове. Под ударом находились два района города.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне ударили по детдому в Сумах на День знаний.