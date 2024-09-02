Пока атаковали ракетами Украину, досталось и Белгороду: в городе раздавались мощные взрывы (видео)
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В обстреле успели обвинить ВСУ, но есть момент
В понедельник, 2 сентября, российский Белгород снова проснулся от взрывов. Местные пишут, что горит гражданская инфраструктура.
Об этом сообщают в местных пабликах. Там отметили, что после серии взрывов есть возгорание детского сада и дома.
На опубликованных кадрах заметно, что горит автомобиль. А в небо поднимается густой дым.
Россияне уже успели обвинить Украину в обстреле. Однако следует напомнить, что ВСУ никогда не атакуют гражданскую инфраструктуру, это может быть провокацией РФ.
Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. А в самом городе якобы есть прямые попадания в один социальный и коммерческий объект.
Украинская сторона пока не комментировала это.
Напомним, в воскресенье, 1 сентября, в российском Белгороде после обстрела Харькова раздавались мощные взрывы, пострадали. По итогам атаки в городе 8 человек ранены. Из них двое детей, заявил губернатор Гладков.
Ранее "Телеграф" писал, что оккупанты обстреляли Харьков днем 1 сентября. В городе раздалось около десяти взрывов. Враг нанес удары по 3 локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе и рядом с Гидропарком в Киевском районе. В результате этой атаки есть пострадавшие люди.