В России заявили о массированной атаке беспилотников: взрывы прогремели на двух ГРЭС (фото, видео, карта)

Была поражена Каширская ГРЭС возле города Кашира в Московской области РФ и Конаковская ГРЭС в Тверской области РФ

Россияне заявили, что не менее девяти российских регионов ночью атаковали беспилотники, еще в двух просто было громко. В атакованных областях взрывы прогремели на двух крупных российских ГРЭС – на Каширской возле Москвы и Конаковской в Тверской области.

Об этом сообщают российские СМИ и российские власти. Последние традиционно рапортуют исключительно о том, как героически были сбиты все беспилотники, которые ночью атаковали ряд российских регионов. Под удары попали:

Рязанская область;

Тульская область;

Липецкая область;

Брянская область;

Белгородская область;

Курская область;

Тверская область;

Московская область;

Воронежская область;

Калужская область;

Орловская область.

Россияне заявили о якобы сбитии 10 дронов над Воронежской областью, 30 дронов – над Брянской области, пяти дронов – на подлете в Москву. Украинские мониторинговые каналы ночью с 31 августа на 1 сентября писали о более чем 100 украинских БПЛА, улетевших "в гости" к россиянам.

При этом, несмотря на все бравурные заявления российских властей, отмечается, что как минимум по разу была поражена Каширская ГРЭС возле города Кашира в Московской области РФ и Конаковская ГРЭС в Тверской области РФ. Соответствующие видео и фото уже опубликовали российские каналы. Результаты атак в других регионах пока неизвестны.

Напомним, вечером в пятницу, 30 августа, Белгород в России встряхнулся от взрывов во время воздушной тревоги, пострадали дома и автомобили, погибли и пострадали. Произошло это спустя считанные часы после трагического удара России по Харькову, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек, а более полусотни человек пострадали.

Также под утро 30 августа Калугу атаковали беспилотники. По словам местных властей, силами противовоздушной обороны были сбиты четыре дрона в окрестностях города.