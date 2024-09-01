В Росії заявили про масовану атаку безпілотників: вибухи пролунали на двох ГРЕС (фото, відео, мапа)

Було уражено Каширську ГРЕС біля міста Кашира у Московській області РФ та Конаковську ГРЕС у Тверській області РФ

Росіяни заявили, що не менше дев'яти російських регіонів вночі атакували безпілотники, ще у двох просто було гучно. В атакованих областях вибухи пролунали на двох великих російських ГРЕС – на Каширській біля Москви та на Конаковській у Тверській області.

Про це повідомляють російські ЗМІ та російська влада. Останні традиційно рапортують виключно про те, як героїчно було збито усі безпілотники, які вночі атакували низку російських регіонів. Під удари потрапили:

Рязанська область;

Тульська область;

Липецька область;

Брянська область;

Бєлгородська область;

Курська область;

Тверська область;

Московська область;

Воронезька область;

Калузька область;

Орловська область.

Росіяни заявили про нібито збиття 10 дронів над Воронезькою областю, 30 дронів – над Брянської області, п'яти дронів – на підльоті до Москви. Українські моніторингові канали вночі з 31 серпня на 1 вересня писали про понад 100 українських БПЛА, які полетіли "в гості" до росіян.

При цьому, попри усі бравурні заяви російської влади, зазначається, що як мінімум по разу було уражено Каширську ГРЕС біля міста Кашира у Московській області РФ та Конаковську ГРЕС у Тверській області РФ. Відповідні відео та фото вже опублікували російські канали. Результати атак в інших регіонах поки що невідомі.

Нагадаємо, увечері в п’ятницю, 30 серпня, Бєлгород у Росії струсився від вибухів під час повітряної тривоги, постраждали будинки та автомобілі, є загиблий та постраждалі. Сталося це через лічені години після трагічного удару Росії по Харкову, внаслідок якого загинуло щонайменше шестеро людей, а ще понад півсотні людей постраждали.

Також під ранок 30 серпня Калугу атакували безпілотники. За словами місцевої влади, силами протиповітряної оборони було збито чотири дрони на околицях міста.