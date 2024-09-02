Поки атакували ракетами Україну, дісталось і Бєлгороду: в місті лунали потужні вибухи (відео)

В обстрілі встигли звинуватити ЗСУ, але є момент

У понеділок, 2 вересня, російський Бєлгород знову прокинувся від вибухів. Місцеві пишуть, що палає цивільна інфраструктура.

Про це повідомляють у місцевих пабліках. Там зазначили, що після серії вибухів є загоряння дитячого садка та будинку.

На опублікованих кадрах помітно, що також палає автомобіль. А в небо здіймається густий дим.

Росіяни вже встигли звинуватити Україну в обстрілі. Проте слід нагадати, що ЗСУ ніколи не атакують цивільну інфраструктуру, тому це може бути провокацією РФ.

Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала система ППО. А в самому місті нібито є прямі попадання в один соціальний та один комерційний об'єкт.

Натомість українська сторона поки не коментувала це.

Нагадаємо, у неділю, 1 вересня, у російському Бєлгороді після обстрілу Харкова лунали потужні вибухи, є постраждалі. За підсумками атаки у місті 8 людей поранено. З них двоє дітей, заявив губернатор Гладков.

Раніше "Телеграф" писав, що окупанти обстріляли Харків вдень 1 вересня. У місті пролунало близько десяти вибухів. Ворог завдав ударів по 3 локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі та поряд з Гідропарком у Київському районі. Внаслідок цієї атаки є постраждалі люди.