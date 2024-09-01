В це можна грати вдвох: у російському Бєлгороді після обстрілу Харкова лунали потужні вибухи, є постраждалі (відео)

Наслідки жахливі

У неділю, 1 вересня, у Бєлгороді знову пролунала серія потужних вибухів. Місцеві жителі повідомляють про пошкодження житлових будинків, магазинів та автомобілів на стоянках міста.

У соціальних мережах з'явилося кілька відео, на яких звучить сирена, з різних частин якого вгору піднімаються стовпи диму.

На знімках також видно пошкодження житлових будинків з вибитим склом і пробитими дахами. Місцеві Telegram-канали повідомляють про поранених.

Також повідомляється про нічний обстріл міста, внаслідок якого пошкоджено будівлю однієї з торгових точок. Користувачі мережі показують фото наслідків.

За підсумками вибухів у місті 8 людей поранено. З них двоє дітей, заявив так званий губернатор Гладков.

Варто зауважити, що російський Бєлгород був під атакою після влучань по Харкову, який знаходиться в 50 км від російського міста.

Росіяни обстріляли Харків вдень 1 вересня. У місті пролунало близько десяти вибухів. Ворог завдав ударів по 3 локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі та поряд з Гідропарком у Київському районі.