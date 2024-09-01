В это можно играть вдвоем: в российском Белгороде после обстрела Харькова раздавались мощные взрывы, есть пострадавшие (видео)

Последствия ужасающие

В воскресенье, 1 сентября, в Белгороде снова раздалась серия мощных взрывов. Местные жители сообщают о повреждениях жилых домов, магазинов и автомобилей на стоянках города.

В социальных сетях появилось несколько видео, на которых звучит сирена, из разных частей которой вверх поднимаются столбы дыма.

На снимках также видны повреждения жилых домов с выбитыми стеклами и пробитыми крышами. Местные Telegram-каналы сообщают о раненых.

Также сообщается о ночном обстреле города, в результате которого повреждено здание одной из торговых точек. Пользователи сети показывают фотографии последствий.

По итогам взрывов в городе 8 человек получили ранения. Из них двое детей заявил так называемый губернатор Гладков.

Следует заметить, что российский Белгород был под атакой после попаданий по Харькову, который находится в 50 км от российского города.

Россияне обстреляли Харьков днем 1 сентября. В городе раздалось около десяти взрывов. Враг нанес удары по 3 локациям : Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе и рядом с Гидропарком в Киевском районе.