Среди пострадавших дети и медики: россияне нанесли массированный удар по Харькову (фото, видео)

Один из ударов оккупантов пришелся по району частной застройки

Днем в воскресенье, 1 сентября, российские оккупанты нанесли массированный удар по Харькову. В городе раздалось около десяти взрывов. Враг нанес удары по 3 локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Сообщается, что есть повреждения гражданской инфраструктуры и пострадавшие. Информация уточняется.

По информации мэра Игоря Терехова, один из ударов россиян пришелся по району частной застройки. Среди пострадавших есть медики.

Местный паблик "Харьков 1654 года" опубликовал первые фото задымления после взрывов. Как пишут администраторы, много прилетов было в одно и то же место.

Согласно информации паблика "Харьков 1654 года", россияне совершили обстрел Харькова из Белгородской области. Предварительно, С-300/400 и Искандеры соответственно.

По предварительным данным среди поврежденной инфраструктуры — торговый центр, объект спортивной инфраструктуры, жилые дома. Как отмечает канал "Харьков Life | Харьков", прилеты были по людным местам, в одном из случаев людей спасла станция метро рядом.

UPD: Как сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, по состоянию на 13:40 известно о, по меньшей мере, шести пострадавших.

Позже стало известно, что количество пострадавших в результате ракетного удара по Харькову возросло. По состоянию на 14:30 известно о 29 пострадавших. По предварительной информации, обошлось без погибших. Среди раненых: двое взрослых и двое детей в тяжелом состоянии.

Известно, что только в Салтовском районе — 22 пострадавших, в том числе двое детей и двое медиков, о которых сообщалось ранее.

"Горели три авто. В результате обстрела есть нарушение конструктива газопровода. Есть возгорание. В настоящее время эвакуированы 30 человек. На месте работают все соответствующие службы", — сообщил в своем Telegram городской голова Игорь Терехов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в сети показали момент удара россиян по многоэтажке в Харькове. Прилет зафиксировала одна из камер уличного наблюдения, установленная на здании.