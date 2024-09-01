Окупанти завдали масованого удару по Харкову: є поранені та руйнування, перші подробиці

Один з ударів росіян прийшовся по району приватної забудови

Вдень у неділю, 1 вересня, російські окупанти завдали масованого удару по Харкову. У місті пролунало близько десяти вибухів.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Повідомляється, що є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі. Точна інформація нині уточнюється.

За інформацією міського голови Ігора Терехова, один з ударів росіян прийшовся по району приватної забудови. Серед постраждалих є медики.

Місцевий паблік "Харків 1654" опублікував перші фото задимлення після вибухів. Як пишуть адміністратори, багато прильотів було в одне й те саме місце.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у мережі показали момент удару росіян по багатоповерхівці у Харкові. Приліт зафіксувала одна із камер вуличного спостереження, встановлена на будинку.