Окупанти завдали масованого удару по Харкову: є поранені та руйнування, перші подробиці
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Один з ударів росіян прийшовся по району приватної забудови
Вдень у неділю, 1 вересня, російські окупанти завдали масованого удару по Харкову. У місті пролунало близько десяти вибухів.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Повідомляється, що є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі. Точна інформація нині уточнюється.
За інформацією міського голови Ігора Терехова, один з ударів росіян прийшовся по району приватної забудови. Серед постраждалих є медики.
Місцевий паблік "Харків 1654" опублікував перші фото задимлення після вибухів. Як пишуть адміністратори, багато прильотів було в одне й те саме місце.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у мережі показали момент удару росіян по багатоповерхівці у Харкові. Приліт зафіксувала одна із камер вуличного спостереження, встановлена на будинку.