Еще и НПЗ: появились новые подробности и видео одной из самых массированных атак БПЛА на РФ (карта ударов)

Власти РФ традиционно отчитались о сбитии беспилотников

В воскресенье, 1 сентября, в России сообщили об массированной атаке беспилотников. В частности, под ударами БПЛА оказались 13 регионов РФ.

Как сообщает Минобороны РФ, средствами ПВО якобы "уничтожены и перехвачены 158 украинских БпЛА самолетного типа". Там утверждают, что над территорией Курской области в ночное время было уничтожено и перехвачено 46 БпЛА, а над территорией Брянской области — 34.

Также, по данным россиян, над территорией Воронежской области было якобы сбито 28 беспилотников, над территорией Белгородской области – 14, восемь – над территорией Рязанской области, два – над Москвой, семь – над Московской областью, пять – над территорией Калужской области, четыре – над территорией Липецкой области, три – над территорией Тульской области, по два БпЛА над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей.

Московский НПЗ на карте

В свою очередь мэр москвы Сергей Собянин сообщил об атаке БПЛА на Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня. По данным российских Telegram-каналов и СМИ, на НПЗ произошло возгорание. В оперативных службах РФ сообщили, что пожару присвоен максимальный номер сложности. Также Собянин сообщил о якобы уничтожении БПЛА в городском округе Ступино, Подольск, Ленинском и Раменском городских округах.

Атакованные регионы

"Сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания", — написал он.

Также сообщается, что взрывы прогремели на двух российских электростанциях. В частности, в городе Кашира Московской, а также Конаковской ГРЭС в Тверской области.

Кроме того, в Белгородской области РФ заявили о сбитии нескольких целей на подлете к городу. Губернатор Воронежской области заявил, что силы ПВО и средства РЭБ якобы уничтожили более 10 беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, вечером в пятницу, 30 августа, Белгород в России встряхнулся от взрывов во время воздушной тревоги, пострадали дома и автомобили, погибли и пострадали. Произошло это спустя считанные часы после трагического удара России по Харькову, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек, а более полусотни человек пострадали.