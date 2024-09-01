Тянут время? Умеров пожаловался на отсутствие ответа от США по поводу ударов по России

Украина не прислушалась ни к американским угрозам прекратить поставки, ни к "аргументам" относительно целей вне зоны досягаемости

Администрация президента США Джозефа Байдена до сих пор не дала никакого ответа касательно требования Украины снять все ограничения на удары по России американским дальнобойным оружием. Запрос, предоставленный Украиной, до сих пор находится на рассмотрении в Белом доме.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью телеканалу CNN. Он отметил, что надеется, что США услышали позицию Украины.

"Мы объяснили, какой потенциал нам нужен, чтобы защитить граждан от российского террора, который влекут нам россияне, поэтому я надеюсь, что нас услышали", – коротко сказал он.

Телеканал отмечает, что США дали понять Киеву, что Украине якобы не следует ожидать еще значительной поставки ракет ATACMS – фактически это открытая угроза прекратить поставки, если Украина будет настаивать на собственном мнении. Вашингтон как оправдание ссылается на якобы ограниченное количество запасов и длительное время производства этого вооружения. Также перед встречей министров обороны США и Украины американский чиновник заявил, что большинство важных целей россиян уже вне зоны досягаемости ракет.

Украина не прислушалась ни к американским угрозам прекратить поставки, ни к "аргументам" относительно целей вне зоны досягаемости. Умеров уже заявил, что Украина представила США список целей, по которым планируется использовать ATACMS.

"Мы показываем, что аэродромы, которые они используют для ударов по нашим городам, находятся в зоне действия глубоких ударов", – добавил он.

Как сообщал "Телеграф", ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники написало, что Украина предоставит администрации президента США Джо Байдена список целей на территории РФ, которые она может поразить дальнобойным оружием, если ей дадут такое разрешение. Его должны привезти в Вашингтон министр обороны Украины Рустем Умеров и старший советник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель после масштабного российского удара по Украине 26 августа призвал Запад отменить все ограничения по применению своего вооружения для ударов по объектам в российском тылу. Он подчеркнул, что это укрепит самооборону Украины, сохранит жизнь и сократит разрушение.

Украина в соответствии с Уставом Организации Объединенных наций имеет полное право "проецировать силу" на территорию агрессора — России. Франция и Великобритания считают, что Украина должна иметь возможность эффективно нейтрализовать российские угрозы и выступать за снятие ограничений на удары по России.