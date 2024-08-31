Нужно бить в ответ: две страны выступили за снятие ограничений на удары по РФ

Украина должна иметь возможность уничтожать объекты РФ, представляющие угрозу гражданскому населению и инфраструктуре

Украина в соответствии с Уставом Организации Объединенных наций имеет полное право "проецировать силу" на территорию агрессора — России. Франция и Великобритания считают, что Украина должна иметь возможность эффективно нейтрализовать российские угрозы и выступают за снятие ограничений на удары по России.

Об этом заявили представители Франции и Великобритании во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает "Укринформ". В частности, политический координатор Постоянного представительства Великобритании при ООН Фергус Экерсли заявил, что действия Украины соответствуют международному праву.

"Прямые удары по гражданской инфраструктуре — это военное преступление. Согласно статье 51 Устава ООН, Украина имеет право на самозащиту от нападений России. Это не лишает ее права проектировать силу на территорию России, если эти действия соответствуют международному праву… Россия не может усиливать войну с собственной территории, наращивая удары по гражданскому населению, в то же время ожидая, что Украина не будет пытаться устранить источник угрозы. Мы продолжим предоставлять Украине возможности, необходимыми ей для защиты своего народа", – сказал он.

При этом Экерсли добавил, что Великобритания и партнеры не стремятся к прямой конфронтации с Россией или эскалации. Но российские угрозы для союзников не имеют никакого значения и не мешают оказывать Украине помощь для защиты от агрессии.

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер, отмечает "Укринформ", также поддержал право Украины бить по военным целям на российской территории. Украина должна иметь возможность уничтожать объекты РФ, представляющие угрозу гражданскому населению и инфраструктуре.

"Россия наносит удары по приграничным регионам Украины с военных объектов, расположенных за российской границей. Украинцы должны иметь возможность поражать объекты, с которых Россия совершает свою агрессию. Украинцы должны нейтрализовать военные цели, непосредственно вовлеченные в проведение операций против них. Это — использование Украиной своего права на самооборону, которая не ограничивается территорией Украины… Франция продолжит оказывать Украине военную помощь, необходимую для защиты территории и воздушного пространства в соответствии со статьей 15 Устава ООН. Россия явно понимает только баланс силы", – сказал он.

Как сообщал "Телеграф", ранее издание Politico со ссылкой на собственные источники написало, что Украина предоставит администрации президента США Джо Байдена список целей на территории РФ, которые она может поразить дальнобойным оружием, если ей дадут такое разрешение. Его должны привезти в Вашингтон министр обороны Украины Рустем Умеров и старший советник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель после масштабного российского удара по Украине 26 августа призвал Запад отменить все ограничения по применению своего вооружения для ударов по объектам в российском тылу. Он подчеркнул, что это укрепит самооборону Украины, сохранит жизнь и сократит разрушение.

Между тем пока Соединенные Штаты всячески тянули с предоставлением Украине разрешения бить по России ракетами ATACMS, необходимость в таких ударах, похоже, отпала сама по себе. Российские оккупанты оттащили до 90% своих самолетов за пределы действия американских ракет, что сделало недостижимой одну из главных целей Украины – истребить российскую авиацию на аэродромах