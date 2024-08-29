Будут хорошие новости? Ермак и Умеров собрались в Вашингтон говорить об ударах по РФ

Украина считает, что США должны согласиться с ее аргументами и снять ограничения на удары

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров 30 августа прибудут в Вашингтон с визитом. Они планируют уговорить администрацию президента США Джозефа Байдена снять ограничения на удары по России американским дальнобойным вооружением, включая ракеты ATACMS.

Об этом пишет CNN со ссылкой на украинского депутата, рассказавшего о намерениях Украины. Отмечается, что Ермак и Умеров привезут в Вашингтон список российских целей, которые планируется уничтожить в первую очередь.

Умеров в США встретится с министром обороны Ллойдом Остином. С кем будет встречаться Ермак – неизвестно. Во время предыдущих визитов он проводил встречи с государственным секретарем Энтони Блинкеном и "большим другом Украины", советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

"Цель – попытаться конкретно убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойного оружия по российской территории. Они предоставят перечень приоритетных целей, без которых будет сложно изменить ход войны в пользу Украины", – объяснил депутат.

Украина считает, что США должны согласиться с ее аргументами и снять ограничения на удары. Киев не видит ничего провокационного в применении дальнобойного оружия производства США по глубокому тылу россиян. В конце концов, Украина УЖЕ бьет американским оружием по РФ.

"Мы считаем удары американским оружием вглубь российского оружия не более провокационными, чем удары американским оружием по российской территории у границы… В обоих случаях это территория России и нет разницы, насколько глубоко расположены цели", – резюмировал депутат.

Российский массовый обстрел, произошедший днем 26 августа, не остался без внимания на Западе. В США допустили, что атаки повторятся, а в ЕС призвали снять ограничения на удары по объектам в российских тылах.

Как сообщал "Телеграф", главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель после масштабного российского удара по Украине 26 августа призвал Запад отменить все ограничения по применению своего вооружения для ударов по объектам в российском тылу. Он подчеркнул, что это укрепит самооборону Украины, сохранит жизнь и сократит разрушение.

Между тем пока Соединенные Штаты всячески тянули с предоставлением Украине разрешения бить по России ракетами ATACMS, необходимость в таких ударах, похоже, отпала сама по себе. Российские оккупанты оттянули до 90% своих самолетов за пределы действия американских ракет, что сделало недостижимой одну из главных целей Украины – истребить российскую авиацию на аэродромах